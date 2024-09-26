Армия Израиля заявила о «точечных ударах» по Бейруту

Израильские войска нанесли новые удары по столице Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит точечные удары по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что предложения США об урегулировании эскалации между Израилем и Ливаном могут быть приняты сторонами конфликта «в ближайшие часы».

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла».

24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана, в том числе неизбирательные удары по жилым районам, а также призывает стороны к переводу конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.