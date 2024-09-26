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Армия Израиля заявила о «точечных ударах» по Бейруту

Армия Израиля заявила, что наносит «точечные удары» по Бейруту

Израильские войска нанесли новые удары по столице Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит точечные удары по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что предложения США об урегулировании эскалации между Израилем и Ливаном могут быть приняты сторонами конфликта «в ближайшие часы».

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла».

24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана, в том числе неизбирательные удары по жилым районам, а также призывает стороны к переводу конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.

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