Ветераны СВО решили выйти на пикет в российском городе

Ветераны специальной военной операции (СВО) решили выйти на массовый пикет в Тюмени из-за ареста подаренных им земельных участков. Об этом сообщает портал Nashgorod.ru.

По данным журналистов, земельные участки ветеранам спецоперации подарил бизнесмен Станислав Борисов. Расположенные на них постройки не были подключены к электричеству. После этого предпринимателя обвинили в мошенничестве, из-за чего на жилье наложили арест, отметили авторы материала.

«Мы приехали домой, но и тут война. Ну как такое возможно? Это доступное жилье, которого сейчас люди лишились, среди них вдовы с детьми. Как так можно?» — задался вопросом один из собственников.

В связи со сложившейся ситуацией ветераны СВО решили выйти на пикет. Он запланирован на 28 сентября. Участники предупредили о предстоящем мероприятии мэрию города, но официального ответа пока что не получили.

В ноябре прошлого года обманутый дольщик и участник СВО вышел на голодовку перед зданием администрации Краснодарского края. По словам мужчины, он решился на эту акцию из-за новых проблем, которые доставляют пострадавшим уже судимые застройщики.

Ранее мошенники обманули россиянку, которая пыталась найти пропавшего на СВО сына.