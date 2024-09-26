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В Узбекистане арестовали учительницу, ударившую ученика за просьбу говорить по-русски

Mash: в Ташкенте учительницу, ударившую школьника, арестовали на семь суток

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В Узбекистане учительницу, которая избила учащегося после того, как мальчик попросил вести урок по-русски, арестовали на семь суток. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, женщина получила наказание не за избиение учащегося, а за драку с заместителем директора школы, которая была до этого.

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. Ситуацию на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Республике.

На видеоролик отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила обеспокоенность содержанием записи и призвала принять меры к виновнику жестокого обращения.

Ранее в Екатеринбурге школьник, евший на уроке шаурму, ударил учительницу.

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