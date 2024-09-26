Сотрудники СК задержали бывшего депутата Госдумы

Сотрудники Следкома задержали бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Источник сообщил, что бывшего слугу народа задержали в Архангельске. В его доме и офисе был проведены обыски. Экс-депутата подозревают в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Данное преступление квалифицируется частью 4 статьи 160 УК РФ. Максимальным наказанием за подобное правонарушение является лишение свободы сроком до 10 лет.

Недавно в Тюмени задержали бизнесмена Сергея Роженцева, сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева. Сообщается, что Роженцева подозревают в завышении стоимости поставок снаряжения для специальной военной операции (СВО).

До этого стало известно, что бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы.

Ранее миллиардера и экс-депутата Дмитрия Володина задержали по подозрению в даче взятки.