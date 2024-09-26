Синоптики пообещали москвичам дождливые и прохладные выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода, плюс к этому в воскресенье станет заметно прохладнее, а атмосферное давление понизится. Об этом в беседе с RT рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время. В пятницу во второй половине дня, в субботу и по окончании воскресенья нас ждут три дня с дождем», — предупредил синоптик.

При этом в субботу температура воздуха не будет слишком сильно опускаться и останется в пределах 14-19 градусов тепла в дневное время. В воскресенье будет прохладнее, воздух прогреется максимум до 14 градусов выше нуля.

При этом опустится атмосферное давление, но ненадолго — на следующей неделе в столичный регион придет скандинавский антициклон. Благодаря этому погода с понедельника останется прохладной, но сухой.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что начало октября в Москве будет теплым, температура воздуха будет превышать климатическую норму. А вот в конце октября температура воздуха ночью будет составлять -2…-7°C, днем — около 0°C, ожидаются осадки смешанной фазы.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду и резкое похолодание в конце сентября.