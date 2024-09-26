В Госдуме призвали ограничить возможность россиян брать кредиты

В России нужно ввести ограничение на оформление потребительских кредитов. Количество займов, которые может взять один человек, не должно быть бесконечным – их не должно быть больше двух, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с 360.ru.

Напомним, Минтруд сообщил, что в России порядка 13 млн жителей одновременно выплачивают не менее трех потребкредитов. По мнению Колунова, это говорит о высокой закредитованности россиян, так как нельзя забывать, что у многих есть еще и ипотека и автокредит.

На этом фоне в последнее время появляется все больше мошенников, которые обещают людям избавление от кредитов за деньги, а также новые и новые микрофинансовые организации, не отказывающие людям в новом займе и вгоняющие их в кабалу, напомнил депутат. Он призвал на законодательном уровне ввести ограничение на количество доступных россиянам кредитов.

«Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя. Это ограничение должно распространиться и на банки, и на микрофинансы», — подчеркнул парламентарий.

В Минтруде также подчеркивали, что многие россияне помимо ипотечного кредита вынуждены выплачивать дополнительные потребительские займы. С учетом этого в ведомстве подчеркнули, что сегодня для роста демографических показателей необходимо применять экономические меры.

Россиянам ранее объяснили, как оптимизировать траты при большом количестве кредитов.