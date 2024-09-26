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В Пензенском зоопарке отремонтировали вольер белого медведя

«Роснефть» помогла отремонтировать прогулочный вольер белого медведя в Пензе

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В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

В зоопарке Пензы при поддержке «Роснефти» отремонтировали прогулочный вольер для белого медведя по кличке Белый, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты провели работы за месяц. В вольере полностью заменили напольное покрытие, восстановили бетонное примыкание чаши бассейна, провели обработку бетоноконтактом и смонтировали наливной пол.

Во время работ белого медведя поместили в кормовой вольер.

Напомним, с 2013 года все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой «Роснефти». Всего компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках России.

Также «Роснефть» разработала специальные игрушки для повышения физической активности белых медведей, которые компания ежегодно направляет в зоопарки.

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