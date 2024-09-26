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Путин заявил, что Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути

Путин: Россия продолжит укреплять инфраструктуру Севморпути

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия продолжит укреплять инфраструктуру Северного морского пути, а также планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания VII Международного форума «Российская энергетическая неделя», стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что Россия также будет обеспечивать проекты газовозами и наращивать мощности отечественных арктических и восточных морских портов. Кроме того, РФ продолжит укреплять связь и инфраструктуру Севморпути.

Среди прочего, российский лидер подчеркнул, что, несмотря на проблемы, которые создают действия недружественных стран, все проекты будут реализованы.

В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал объемное выступление Путина. Представитель Кремля добавил, что президент выступит на пленарном заседании вместе с президентом Экваториальной Гвинеи.

Ранее в Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России.

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