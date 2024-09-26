Россиянин поджег диван в своей квартире и попал в психиатрическую больницу

В Калининграде мужчина устроил пожар в своей квартире и попал в психбольницу. Об этом сообщает «Клопс».

По данным источника в экстренных службах региона, инцидент произошел 25 сентября в доме на Товарной улице. Утром 60-летний владелец «однушки» поджег диван и сам вызвал пожарных.

В результате мужчину забрали в психиатрическую больницу с диагнозом параноидальная шизофрения. Огонь был потушен жителями дома до приезда пожарных.

До этого в Петербурге возбудили дело против мужчины, который сжег свой автомобиль. 43-летний автовладелец, по его признанию, поссорился с женой, был рассержен и решил отыграться на собственной машине.

Ранее россиянин пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.