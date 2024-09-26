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СК оценил ущерб от действий ВСУ в российских регионах

СК: ущерб от действий ВСУ в приграничье России составил более 7,5 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новых регионах и приграничье России составил более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В 2024 году экспертами СЭЦ проведено свыше 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в рамках которых исследовано более 3 тыс. зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила более 7,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на текущий момент следователи продолжают работу по оценке нанесенного украинскими войсками ущерба.

11 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что атаки ВСУ нанесли ущерб агропромышленному комплексу региона на десятки миллиардов рублей. По его словам, потери включают поголовье скота и сельскохозяйственную технику в восьми приграничных районах, которая была повреждена или вывезена за пределы России.

При этом, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ущерб от атак ВСУ на регион оценивается в 3 млрд рублей. Он обратился к президенту с просьбой о выделении 300 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате обстрелов.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.

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