В «Гранд Петергоф СПА» на отдыхающих рухнул потолок

В Петербурге посетившие хаммам клиенты обратились в больницу из-за обрушившегося потолка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в спа-комплексе на Гофмейстерской улице, в Петродворцовом районе. Судя по фото с места, кусок отвалившегося потолка нанес серьезные повреждения интерьеру.

В результате пострадали люди. В больницу отправились два человека, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пожилой мужчина, который пришел с супругой отпраздновать ее 68-летие, отказался от госпитализации. У него диагностировали несерьезные повреждения.

По словам одной из посетительниц, всего в момент обрушения в хаммаме было шесть человек. Женщина услышала потрескивание и сказала мужу, после чего решила уйти. Она подошла к выходу, и в этот момент потолок упал.

Одной из клиенток, по словам посетительницы, наложили швы. Всем пострадавшим в заведении пообещали компенсировать «затраты на отдых».

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Там выясняют все обстоятельства произошедшего и контролируют проверку, которую проводят в правоохранительных органах.

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