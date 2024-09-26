В арт-кластере «Таврида» завершился научный заезд

Более 360 молодых ученых и представителей творческих профессий из 69 регионов России приняли участие в образовательном заезде «Наука как искусство 2.0», который прошел в арт-кластере «Таврида». Об этом сообщили организаторы проекта.

Заезд включил в себя арт-школы инновационной гастрономии, арт-энергетики, научных коммуникаторов, архитектуры малых форм, а также арт-школы «ИИ и искусство» и «Наука звука».

На протяжении недели молодые ученые, инженеры, ИТ-специалисты, энергетики, повара, архитекторы и дизайнеры создали проекты на стыке науки и творчества.

Молодые ученые объединились с поварами и технологами для работы в арт-школе инновационной гастрономии. Под наставничеством профессоров и шеф-поваров они изучали инновации в гастрономии и современные технологии работы с продуктами, гастроботанику Крыма и новые решения в производстве сыров и растительного мяса.

Итогом работы стало инновационное высокотехнологичное меню из 8 блюд черноморской кухни с использованием крымских продуктов.

В арт-школе «ИИ и искусство» стажировку прошли ученые в области ИТ-технологий и представители творческих индустрий, использующие нейросети.

Они разработали 8 проектов по интеграции новых методов и способов использования российских нейросетей в творческих индустриях. Среди них — сервис по анализу киносценариев, интерактивный стол для отработки технологической карты на кухне и другие.

Ученые и представители новых медиа собрались в арт-школе научных коммуникаторов. Итогом совместного творчества стали видеоролики, рассказывающие о научных терминах.

Вопросами зеленой энергетики и борьбы с углеродными выбросами занимались участники арт-школы арт-энергетики.

Участниками арт-школы «Наука звука» стали ученые-физики, инженеры-конструкторы, звукорежиссеры и саунд-дизайнеры. Они изучили особенности аналоговых инструментов и познакомились со схемотехникой и конструированием.

Участники арт-школы архитектуры углубляли свои знания в области конструирования и ведения проектов по созданию арт-объектов.

В рамках образовательного заезда также прошел конкурс «Росмолодежь.Гранты».

Медиахолдинг Rambler&Co стал генеральным информационным партнером заезда.