Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал, как эффективно бороться с осенней хандрой

Психолог Миронов: прогулки помогут бороться с осенней хандрой

close
Shutterstock

Продукты с повышенным содержанием мелатонина могут помочь справиться с осенней хандрой. Об этом «Пятому каналу» рассказал психолог Андрей Миронов.

Он уточнил, что к ним относятся бананы, грецкие орехи, вишня и кислый вишневый сок, молоко и молочные продукты, куриные яйца, индейка, виноград, бурый рис, брокколи, гранат, клубника, мята. По его словам, мелатонин можно принимать в качестве БАДов после посещения эндокринолога. Для борьбы с хандрой стоит также больше гулять при солнечном свете, включать в квартире свет, который будет по спектру походить на солнечный, а также общаться с друзьями, заниматься спортом или хобби.

«Нужно стараться найти для себя в осени что-то положительное. Самое главное — признать ситуацию, что факт смены сезона уже случился, и не пытаться остановить идущее вперед время, а искать положительные, интересные именно в том времени, которое есть», — добавил Миронов.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что россиянам стоит включать в свой рацион питания больше белковых продуктов, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, осенью также стоит есть больше местных фруктов и овощей. Например, вместо манго употреблять яблоки и тыкву.

Ранее ученые назвали причину хандры из-за удаленного формата работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами