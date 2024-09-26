Психолог рассказал, как эффективно бороться с осенней хандрой

Продукты с повышенным содержанием мелатонина могут помочь справиться с осенней хандрой. Об этом «Пятому каналу» рассказал психолог Андрей Миронов.

Он уточнил, что к ним относятся бананы, грецкие орехи, вишня и кислый вишневый сок, молоко и молочные продукты, куриные яйца, индейка, виноград, бурый рис, брокколи, гранат, клубника, мята. По его словам, мелатонин можно принимать в качестве БАДов после посещения эндокринолога. Для борьбы с хандрой стоит также больше гулять при солнечном свете, включать в квартире свет, который будет по спектру походить на солнечный, а также общаться с друзьями, заниматься спортом или хобби.

«Нужно стараться найти для себя в осени что-то положительное. Самое главное — признать ситуацию, что факт смены сезона уже случился, и не пытаться остановить идущее вперед время, а искать положительные, интересные именно в том времени, которое есть», — добавил Миронов.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что россиянам стоит включать в свой рацион питания больше белковых продуктов, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, осенью также стоит есть больше местных фруктов и овощей. Например, вместо манго употреблять яблоки и тыкву.

Ранее ученые назвали причину хандры из-за удаленного формата работы.