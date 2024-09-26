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Психолог рассказала, почему шоколадка утешает лучше слов

Психолог Миллер: подарки утешают людей эффективнее, чем слова

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Pexels

Подаренная шоколадка действительно может повлиять на настроение расстроенного человека более эффективно, чем простые слова утешения. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Александра Миллер, комментируя исследование американских и канадских ученых.

При этом, по ее словам, такой эффект достигается не только самим шоколадом, но и словами поддержки, которые говорят для утешения человека. Эксперт напомнила, что подарки, как и слова, относятся к языкам любви.

«Конечно же, любой презент, даже элементарный, минимальный презент, он (расстроенный человек. — Прим. ред.) рассматривается как акт внимания. Некий акт любви. Поэтому он рассматривается более позитивно, чем просто слова», — подчеркнула Миллер.

Однако она уточнила, что это не работает в тех случаях, когда подарками пытаются «откупиться» и загладить вину от какого-либо негативного поступка, например, измены.

Ученые из канадской бизнес-школы HEC в Монреале (Канада) и Университета Дьюка в США до этого выяснили, что подаренный шоколад поднимает настроение более эффективно, чем доверительная беседа. Главный исследователь Холли Хоу отметила, что в ходе разговора люди ожидают взаимовыгодного обмена, в то время как при получении подарка они видят искренние, альтруистические намерения дарителя.

Ранее ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных.

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