Психолог рассказала, почему шоколадка утешает лучше слов

Подаренная шоколадка действительно может повлиять на настроение расстроенного человека более эффективно, чем простые слова утешения. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Александра Миллер, комментируя исследование американских и канадских ученых.

При этом, по ее словам, такой эффект достигается не только самим шоколадом, но и словами поддержки, которые говорят для утешения человека. Эксперт напомнила, что подарки, как и слова, относятся к языкам любви.

«Конечно же, любой презент, даже элементарный, минимальный презент, он (расстроенный человек. — Прим. ред.) рассматривается как акт внимания. Некий акт любви. Поэтому он рассматривается более позитивно, чем просто слова», — подчеркнула Миллер.

Однако она уточнила, что это не работает в тех случаях, когда подарками пытаются «откупиться» и загладить вину от какого-либо негативного поступка, например, измены.

Ученые из канадской бизнес-школы HEC в Монреале (Канада) и Университета Дьюка в США до этого выяснили, что подаренный шоколад поднимает настроение более эффективно, чем доверительная беседа. Главный исследователь Холли Хоу отметила, что в ходе разговора люди ожидают взаимовыгодного обмена, в то время как при получении подарка они видят искренние, альтруистические намерения дарителя.

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