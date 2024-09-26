В Геленджике мотоциклист выжил, сорвавшись с 50-метровой высоты на камни

Под Геленджиком мотоциклист упал со скалы и выжил, сообщает служба спасения Кубани.

Несчастный случай произошел вчера днем в районе Голубой бухты. Мужчина катался на мотоцикле на скалах между Геленджиком и Кабардинкой, но не справился с управлением и сорвался с 50-метровой высоты. Пострадавший упал на каменистый берег, а мотоцикл остановился на середине склона.

Спасателей на место вызвал случайный очевидец. Сотрудники «Кубань-СПАС» обнаружили мотоциклиста на береговой линии. Тот оставался в сознании, несмотря на многочисленные травмы — переломы руки и ноги, повреждение головы, а также множественные ушибы и раны.

Пострадавшего передали врачам, в каком состоянии он находится сейчас, не уточняется.

Ранее в США 14-летний подросток выжил, упав в Гранд-Каньон.