Врач предупредил россиян об опасности мелатонина

Постоянный прием мелатонина может привести к психологической зависимости, а также усугубить существующие проблемы, которые привели к нарушениям сна. Принимать этот препарат можно лишь в течение короткого периода, предупредил член правления «Ассоциации сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мелатонин – это гормон, который вырабатывается ночью и помогает человеку перейти ко сну. В аптеках его активно продают в форме таблеток, которые применяют как снотворное. Однако его можно пить лишь в качестве эпизодического приема для регуляции режима сна – к примеру, при адаптации к другому часовому поясу или в случае необходимости восстановления режима.

«Мелатонин вызывает первичную сонливость, которая позволяет вовремя заснуть. Таким образом, вовремя засыпая и вовремя просыпаясь, мы регулируем режим», — пояснил Кудинов.

Мелатонин не помогает людям с хронической бессонницей, обычно он лишь воздействует только на симптомы, а не на первопричину проблемы, отметил врач. Человек будет спать лишь во время приема мелатонина, а сразу после отмены – проблемы с засыпанием вернутся.

Еще одна опасность препарата – это психологическая зависимость. Она выражается в том, что человек, не выпив таблетку, будет испытывать тревогу и ожидать плохого сна. Физиологического привыкания препараты с мелатонином не вызывают. Однако есть вероятность, что пока человек принимает мелатонин и не лечит саму бессонницу, она перетечет в хроническое заболевание, заключил сомнолог.

Ранее врачи назвали продукты, нормализующие выработку мелатонина.