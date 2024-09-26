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Из российского детского лагеря 14 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В Тамбовском детском лагере 14 человек госпитализировали с острым отравлением

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Тамбовской области 14 человек из детского лагеря «Спутник» забрали в больницу с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, двое из госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные получают помощь амбулаторно.

До этого 3 сентября в городе Баксан в Кабардино-Балкарии с признаками отравления госпитализировали 212 человек. По предварительной информации, причиной массового заболевания людей стала водопроводная вода. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На 5 сентября лечение в стационаре получали 77 человек, медики оценивали их состояние как средней степени тяжести.

Ранее в КБР заявили о прохождении пика заболеваемости кишечной инфекцией.

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