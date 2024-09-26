Селекционер объяснил, как ухаживать за чесноком в огороде

Дачникам важно дважды подкармливать чеснок в огороде, чтобы его листья не желтели. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал доктор наук, профессор, главный редактор журнала «Картофель и овощи», председатель совета директоров АНРСК Владимир Леунов.

По его словам, для этого нужно использовать аммиачную селитру. Первую подкормку он рекомендует проводить после того, как сойдет снег.

«В междурядье делаете небольшую бороздку, засыпаете туда щепоточкой аммиачную селитру. Она начнет действовать дней через десять. Вы сразу увидите, как у вас будет меняться цвет листьев чеснока после того, как они вышли из-под перезимовки. Второй раз нужно подкормить примерно через месяц», — сказал Леунов.

При этом он призвал не перебарщивать с азотным питанием, потому что так в чесноке может оказаться слишком много нитратов.

Агроном Артем Мажоров до этого говорил, что дачники смогут получить на своем огороде полностью здоровый урожай, если откажутся от использования химических пестицидов. Кроме того, по его словам, с момента посева семян садоводам важно использовать биологические препараты — сенную палочку и триходерму. Эксперт пояснил, что они обеспечат иммунный ответ в самой почве.

Ранее сообщалось, что россияне собрали больше 50 кг урожая за лето.