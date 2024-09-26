СК назвал число потерпевших в Курской области в результате атаки ВСУ

Следственный комитет России признал потерпевшими в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области более 8 тыс. беженцев. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также СК возбудил уголовное дело в отношении 785 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.

В уголовном деле зафиксированы случаи намеренного применения беспилотных летательных аппаратов типа камикадзе и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей Курской области, уточнили в ведомстве.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.