Тренеру, который «играл» с ребенком-инвалидом в бассейне, избрали меру пресечения

В Москве суд избрал меру пресечения тренеру по плаванию детского оздоровительного центра в виде запрета определенных действий на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу, но суд не удовлетворил это требование.

Тренера обвиняют в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ.

По версии следствия, во время индивидуального занятия в одном из бассейнов на юге города тренер «применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения».

В Следственном комитете заинтересовались случившимся после обращения матери мальчика с особенностями развития: женщина посмотрела записи с тренировки, сочла поведение инструктора неприемлемым и написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее ребенок заболел менингитом после купания в бассейне.