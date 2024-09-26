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Тренеру, который «играл» с ребенком-инвалидом в бассейне, избрали меру пресечения

В Москве тренеру, топившему ребенка в бассейне, избрали меру пресечения

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Телеграм-канал «112»

В Москве суд избрал меру пресечения тренеру по плаванию детского оздоровительного центра в виде запрета определенных действий на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу, но суд не удовлетворил это требование.

Тренера обвиняют в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ.

По версии следствия, во время индивидуального занятия в одном из бассейнов на юге города тренер «применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения».

В Следственном комитете заинтересовались случившимся после обращения матери мальчика с особенностями развития: женщина посмотрела записи с тренировки, сочла поведение инструктора неприемлемым и написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее ребенок заболел менингитом после купания в бассейне.

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