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Селекционер раскрыл, что лучше сажать на даче — гибриды или сорта овощных культур

Селекционер Леунов: сорта овощных культур лучше сажать на даче

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Freepik.com

Садоводам-любителям лучше выращивать сорта овощных культур, потому что гибриды обычно применяются для промышленных товарных технологий. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал доктор наук, профессор, главный редактор журнала «Картофель и овощи», председатель совета директоров АНРСК Владимир Леунов.

По его словам, гибриды больше подойдут для тех, кто занимается товарным овощеводством в больших объемах и выполняет текущие требования сетевых магазинов. В этом случае овощи, например, огурцы, капуста, лук, должны подходить под стандарты и быть одного размера.

«Если ваша цель — просто получить овощи для себя лично, тогда надо остановиться на ферме или компании, которая занимается продажей семян для личных подсобных хозяйств, и выбрать те сорта, которые вам будут по душе. <...> так практически по всем овощам. Вы сами подбираете для себя тот сорт, который для вас самый вкусный», — сказал Леунов.

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов до этого рассказал «Газета.Ru», что картофель — уникальный и сильно недооцененный потребителями продукт. В небольшой порции этого корнеплода содержится до 30% суточной нормы витамина C, уточнил он.

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