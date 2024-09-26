Задержанный за поджоги объектов ж/д рассказал, что должен был изготовить бомбу

Один из задержанных за поджоги железнодорожных объектов рассказал, что ему и его помощникам предлагали изготовить бомбу для подрыва поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

«На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты», — поделился задержанный.

Он уточнил, что речь шла о поездах, цистернах, коммерческих поездах.

До этого РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ сообщало, что молодых людей из нескольких регионов России задержали за поджоги на железнодорожных станциях.

Всего правоохранителям удалось поймать шесть человек, трое из них – подростки. Молодые люди из Иркутской, Нижегородской и Самарской областей общались с кураторами из спецслужб Украины, которые предлагали им совершать теракты.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.