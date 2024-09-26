Врачи поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим

Врачи из Англии поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим, пишет LADBible.

32-летний стоматолог Рики Даггал из Лидса рассказал, что был на свадьбе у двоюродного брата, а после мероприятия заметил, что чувствует себя немного уставшим, но решил, что это связано с активным участием в празднике. Однако вскоре его состояние ухудшилось, появилась еще большая усталость, которая никак не проходила, боли в спине и ночная потливость, что вынудило его обратиться к врачу.

«Это беспокоило больше всего», — вспоминает британец.

Результаты анализов показали, что у Рики повышен уровень лейкоцитов в крови, и это стало первым тревожным сигналом. Дальнейшие исследования выявили у британца острый лимфобластный лейкоз — опасное заболевание крови и костного мозга. Врачи приняли решение провести биопсию костного мозга, чтобы исключить возможные злокачественные образования.

Результаты биопсии подтвердили диагноз. Даггал провел пять недель в больнице, где проходил интенсивный курс химиотерапии. К счастью, лечение оказалось успешным, и сейчас он находится в состоянии ремиссии. Тем не менее ему предстоит длительный период поддерживающей терапии, который может занять до двух лет.

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