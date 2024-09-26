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Инфекционист объяснил россиянам, в чем опасность штамма коронавируса XEC

Инфекционист Вознесенский: штамм ковида ХЕС не должен отличаться от омикрона

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Обнаруженный в России новый штамм коронавируса ХЕС не должен разительно отличаться от своего «предшественника» омикрона. В целом каждый новый вариант вируса при распространении среди людей получает возможность пробивать иммунную защиту, рассказал 360.ru врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Глобально больших отличий быть не должно, поскольку вирус COVID имеет одну основную линию — омикрон, а все подлинии принципиальных различий не имеют», — объяснил специалист.

Все выявляемые штаммы почти не отличались по симптомам, а также по степени тяжести заболевания и заразности, добавил инфекционист. Поэтому, по большому счету, особых оснований говорить о чем-то новом нет, профилактика заражения остается прежней — это защитные маски, соблюдение дистанции, а также вакцинация. Не стоит опасаться, что новые штаммы ковида приведут к сильной волне заболеваемости, заключил врач.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в Ростовской области и в Уфе. До этого сообщалось, что штамм XEC быстро распространяется и может стать доминирующим.

Ранее стало известно, как вылечился заразившийся новым штаммом коронавируса житель Башкирии.

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