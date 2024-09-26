Дело генерала Попова будут рассматривать в Тамбовской области

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел суда.

«Дата поступления… 25.09.2024 <...> Лица… Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович», — говорится в картотеке.

Моисеева арестовали вместе с Поповым в мае 2024 года. Следствие считает, что Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

До этого адвокат генерала Сергей Буйновский сообщал, что генерал-майор Иван Попов намерен вместе со своей защитой добиваться переноса процесса в Запорожский суд.

Также ТАСС сообщало, что обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела.

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