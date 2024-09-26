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Москвичам рассказали о погоде в начале октября

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в начале октября

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РИА «Новости»

Начало октября в Москве будет теплым, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что количество осадков в столице в этот период скорее всего будет превышать норму. По ее словам, возможны смешанные осадки в виде снега с дождем.

«В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до +5…+10°C, а днем — подниматься до +12…+17°C. В середине месяца ночная температура составит уже +2...+7°C, а дневная — +11...+16°C», — отметила Позднякова.

Она добавила, что в конце октября температура воздуха ночью будет составлять -2…-7°C, днем — около 0°C, ожидаются осадки смешанной фазы.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что снег в Центральной России при худшем раскладе выпадет в первые недели октября. По его словам, на данный момент дать точный прогноз на дату первого снегопада практически невозможно. Европейская часть страны сейчас остается под влиянием теплой и холодной воздушных масс, одна из которых должна оказаться сильнее. От этого и зависит, насколько скоро наступит первый снегопад.

Ранее москвичей предупредили о похолодании и дождях.

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