Котенка, обнаруженного возле дома семьи из Красноярского края, отправили на экспертизу

Мертвого котенка, обнаруженного возле дома отравившейся семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, отправили на экспертизу в краевой центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

«В Красноярске обследуют мертвого котенка из дома, где после отравления погибли дети», — сообщили в ведомстве.

Накануне возле дома семьи, в которой четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом, в селе Красная Сопка Красноярского края, был обнаружен мертвый котенок.

В пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие считает основными версиями гибели детей в Красноярском крае неизвестное вещество в пище и отравление парами аэрозоля.

Дядя погибших детей рассказывал, что дом после обработки дихлофосом проветривали. Он не верит в версию отравления дихлофосом.

Ранее специалисты не смогли обнаружить превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края.