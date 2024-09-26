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В МВД рассказали о новых правилах для не владеющих русским языком мигрантов

МВД: не владеющих русским языком мигрантов с сертификатами лишат статуса

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Илья Питалев/РИА Новости

Всех иностранных граждан, не владеющих русским языком, при этом имеющих сертификаты о его знании, лишат статуса или российского паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам Волк, органы внутренних дел периодически обнаруживают таких мигрантов, после чего начинают расследование деятельности преступных групп и организаций, которые выдали фиктивные сертификаты.

Представитель МВД уточнила, что за последние три года при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и работы в России выявлено около 14 тысяч подобных случаев.

В сентябре сообщалось, что несколько российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России.

Ранее мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться в России.

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