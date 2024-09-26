Родственники похищенной в Балаково женщины пообещали награду за информацию об убийцах

Семья погибшей в Балаково женщины объявила награду за информацию об убийцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына россиянки.

По словам молодого человека, родственники готовы выплатить миллион рублей.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, указанную сумму можно получить за любую наводку, связанную с неизвестными, например, внешность, имена или местонахождение.

По словам очевидцев, на людях были маски, поэтому рассмотреть их лица было невозможно.

Тело Натальи Алешниковой нашли накануне на трассе. У женщины было перерезано горло, а рядом находился ее автомобиль, который кто-то забросал ветками.

За некоторое время до произошедшего неизвестные насильно посадили россиянку в машину и увезли в неизвестном направлении. Изначально предполагалось, что пропавшую похитили в рамках розыгрыша, так как вскоре она планировала отмечать день рождения, но следователи отказались от этой версии.

Предположительно, женщина встречалась с женатым мужчиной и похищение стало «личной местью» за это.

Ранее в Тюмени мужчина с особенностями психики ушел с концерта в церкви и пропал.