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В СВР раскритиковали версию западных СМИ о взрывах «Северных потоков»

СВР: версия западных СМИ о взрывах «Северных потоков» не выдерживает критики

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РИА Новости

В службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро службы.

В службе заявили, что США и Великобритания в преддверии очередной годовщины взрывов газопроводов развернули дезинформационную кампанию, пытаясь скрыть истинные цели диверсии, а также ее организаторов. Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество.

«С августа сего года подконтрольные Вашингтону и Лондону структуры и СМИ реализуют вброс об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами, действовавшими самостоятельно<...> Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной», — сообщили в СВР.

До этого в пресс-бюро СВР сообщали, что служба получает новые данные, которые подтверждают причастность англосаксов к подрыву «Северных потоков» два года назад.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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