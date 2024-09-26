Мясников назвал источники инфекций, опасные для туристов в зарубежных поездках

Путешествия по Африке и другим экзотическим странам очень опасны с точки зрения распространения инфекций. Туристам следует мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, не приближаться к пресным водоемам – все это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Говоря о туризме в Африке, Мясников подчеркнул, что это не Турция, поэтому относиться ко всему нужно внимательнее. Так, к примеру, очень опасны там комары, которые распространяют малярию, уносящую миллионы жизней. Перед поездкой важно вакцинироваться от гепатита А, желтой лихорадки, холеры. По прибытии нужно носить одежду с рукавами и брюки, закрывающие ноги.

Угрозу в таких странах может представлять все что угодно, в том числе – песок и водоемы, подчеркнул Мясников.

«Вода опасна везде, не только в Африке. Лед для напитков делается не из чистой воды. В мире от пищевых отравлений в год умирают два миллиона человек, чаще всего дети», — предупредил врач.

Он призвал россиян в путешествиях мыть овощи и фрукты кипятком, не употреблять в пищу соусы в ресторанах, так как они являются источником заразы, избегать контактов с пресной водой, а иногда и с морской. Она особенно опасна, если, к примеру, человек поранил ногу – это грозит заражением экзотической инфекцией.

«Есть же еще и дикие животные, очень опасны обезьяны. Они очень агрессивны», — заключил доктор.

Напомним, эксперты в области туризма прогнозируют на этот зимний сезон популярность стран Африки и Латинской Америки среди российских туристов. Причем к Африке отмечается колоссальный интерес, чему способствует и наличие прямых рейсов в Алжир, Эфиопию, Марокко и Египет, а в ближайшее время также в Занзибар, ЮАР, Кению.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших рек Африки оказалась заражена радиацией.