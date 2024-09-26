Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали владельцев хостелов, легализовавших почти 1000 мигрантов

МВД: в Петербурге задержали владельцев хостелов, легализовавших 900 мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали владельцев пяти гостиниц-хостелов, незаконно зарегистрировавших с прошлого года не менее 900 мигрантов. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Отмечается, что муж и жена содержали хостелы в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Выходцы из стран Средней Азии работали преимущественно на стройках, подчеркнула Волкова.

После оформления фиктивной регистрации супруги передавали документы в организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для дальнейшей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом с прошлого года было легализовано не менее 900 приезжих, добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Фигуранты задержаны. Расследование продолжается.

12 сентября сообщалось, что почти 440 иностранцев будут проверены на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы.

Ранее мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться в России.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами