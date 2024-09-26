В Петербурге задержали владельцев хостелов, легализовавших почти 1000 мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали владельцев пяти гостиниц-хостелов, незаконно зарегистрировавших с прошлого года не менее 900 мигрантов. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Отмечается, что муж и жена содержали хостелы в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Выходцы из стран Средней Азии работали преимущественно на стройках, подчеркнула Волкова.

После оформления фиктивной регистрации супруги передавали документы в организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для дальнейшей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом с прошлого года было легализовано не менее 900 приезжих, добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Фигуранты задержаны. Расследование продолжается.

12 сентября сообщалось, что почти 440 иностранцев будут проверены на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы.

Ранее мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться в России.