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В Волгоградской области местные жители избили подростков в массовой драке

В Волгоградской области произошла массовая драка с подростками

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Михайловка Онлайн/VK

В Волгоградской области местные жители устроили массовую драку. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Михайловке, на Поперечной улице. По словам местных жителей, 20-летние молодые люди напали на подростков. При этом зачинщики угрожали младшим участникам пистолетами и ножами.

На кадрах с места инцидента заметно, как две компании что-то обсуждают, но в какой-то момент старший начинает избивать школьника, после чего к ним присоединяются остальные.

Как рассказали местные жители, двоих человек госпитализировали в тяжелом состоянии. О том, пострадал ли кто-то еще, не сообщается.

В полиции подтвердили информацию о том, что произошла массовая драка, но добавили, что конфликт произошел почти неделю назад, в минувшую пятницу. Там подчеркнули, что оружия у участников не было. Об остальных подробностях, в том числе и о причинах конфликта, не сообщается.

Ранее подростка избили на глазах у толпы школьников на детской площадке в Воронеже.

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