В Амурской области школьник едва не устроил стрельбу в школе за тысячу долларов

Школьника из Амурской области задержали после того, как ему предложили устроить нападение в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 14-летний молодой человек попал в один из чатов, где обсуждались нападения на школы и другие подобные действия.

Во время общения один из администраторов поинтересовался, кто может устроить стрельбу в классе, при этом желающим обещали награду в размере тысячи долларов.

Юноша откликнулся и заявил, что у него есть оружие. Позже выяснилось, что опасных предметов у него нет.

«Сам парень утверждает, что писал это в шутку, чтобы самоутвердиться», – сообщается в публикации.

В беседе с правоохранителями молодой человек заявил, что подвергался травле. Те, кого школьник назвал своими обидчиками, отрицают постоянные насмешки. Друзья молодого человека говорят, в разговорах он упоминал, что самостоятельно может сделать бомбу.

На данный момент с юношей работают представители спецслужб.

Известно, что сам подросток нередко участвовал в олимпиадах, хорошо разбирался в биологии и химии. Администратор чата, в который вступил школьник, по версии следствия, находится на территории Украины.

Ранее в Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке, пострадала школьница.