Сотрудница райадминистрации в Воронежской области отдала аферистам 3,5 млн рублей

В Воронежской области сотрудница администрации отдала мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С женщиной связались якобы представители Росфинмониторинга. Неизвестные от лица организации потребовали, чтобы россиянка отправила сбережения на «безопасный счет». Спустя некоторое время общения аферисты убедили сотрудницу администрации Нижнедевицкого района взять несколько кредитов.

«Выполнив инструкции незнакомца, она вдруг осознала, что ее обманули, и решила обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

Всего злоумышленникам женщина перевела 3,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статьям о мошенничестве и краже. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия.

По данным правоохранителей, за сутки аферисты похитили у местных жителей 12,5 миллионов рублей. Всего от их действий пострадали тринадцать человек.

Ранее мошенники обманули россиянку, которая пыталась найти пропавшего на СВО сына.