На Урале ищут судимого мужчину, скрывшегося после тяжкого преступления

В Свердловской области в розыск объявлен Евгений Голубчиков, который может быть вооружен. Об этом сообщает Е1.

Мужчину подозревают в тяжком преступлении. Известно, что он проживает в поселке Таежный. По версии правоохранителей, мужчина снова нарушил закон 24 сентября.

«Может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114. Может быть вооружен», – сообщается в публикации.

Как сообщает источник со ссылкой на местные паблики во «ВКонтакте», в соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, подозреваемый стреляет в человека несколько раз и уходит с места. Не исключается, что спасти россиянина не удалось. То, что на видео именно то преступление, которое совершил Голубчиков, официально не подтверждено.

В следственном комитете подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Голубчикова. На данный момент идет расследование, в рамках которого проводятся оперативно-розыскные и другие мероприятия. Также специалисты планируют провести все необходимые экспертизы.

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