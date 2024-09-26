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В США назвали «ужасным ходом» визит Зеленского на завод в Пенсильвании

Журналист Шапиро: визит на завод в США — ужасный ход со стороны Зеленского

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Визит украинского лидера Владимира Зеленского на военный завод в американском городе Скрэнтоне — это одно из худших решений для политика, рассчитывающего на помощь Соединенных Штатов, считает журналист и политический обозреватель Бен Шапиро. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Это ужасный ход со стороны Зеленского. <...> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США. <...> Я не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает», — высказался Шапиро.

Он заявил, что поездка Зеленского по Пенсильвании — это буквально участие в президентской избирательной кампании США на стороне кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. В Пенсильвании проживает крупная диаспора поляков, которые настроены против РФ, и от этого колеблющегося штата может зависеть исход президентской гонки, объяснил Шапиро.

По его мнению, Зеленский недооценивает роль Республиканской партии в обеспечении поддержки Киева и своими действиями настраивает против себя даже тех республиканцев, которые были изначально настроены проукраински.

О том, что визит Зеленского на завод в Скрэнтоне является вмешательством Киева во внутренние дела Штатов, заявил и ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, который призвал уволить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, организовавшую поездку Зеленского. Подробнее о политическом скандале — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что конгресс США начал расследование из-за визита Зеленского в штат Пенсильвания.

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