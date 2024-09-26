Анализ продуктов, которые ела отравившаяся в Красноярском крае семья, завершат в четверг

Специалисты Роспотребнадзора завершают исследование продуктов, которые ела отравившаяся в Красноярском крае семья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.

«Сегодня они обещают окончательно дать результаты по продуктам, то есть по наличию или отсутствию в них опасных веществ для организма детей», — рассказали журналистам.

21 сентября в красноярском селе Красная Сопка многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась, поужинав пельменями и курицей. Детей спасти не удалось.

24 сентября в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

Ранее сообщалось, что родителей отравившихся детей выписали из больницы.