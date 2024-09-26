Одного из фигурантов дела Wildberries выпустили из СИЗО

Фигуранта дела Wildberries Адама Ведзижева из-за проблем со здоровьем выпустили из СИЗО, у мужчины есть справка об инвалидности. Об этом сообщает телеканал РБК.

В стрельбе и последующей драке непосредственно в офисе компании Ведзижев не принимал — он был среди группы агрессивно настроенных людей, которые пытались проникнуть на территорию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В это медучреждение были доставлены все пострадавшие при стрельбе в офисе Wildberries.

Ведзижев и 18 других мужчин были задержаны и арестованы на 15 суток. Однако защита Ведзижева опротестовала арест, предъявив медицинскую справку от 5 августа 2013 года об инвалидности подзащитного — по закону, инвалиды I и II групп не могут быть заключены под стражу.

До этого стало известно, что фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries А.З. Висаригов может скрыться от правоохранителей и попытаться оказать давление на следствие.

Ранее в Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук путается в показаниях.