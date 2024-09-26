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По делу замглавы МВД Дагестана продлили срок следствия

Срок следствия по делу о взятках замглавы МВД Дагестана продлили до ноября

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МВД РФ по Республике Дагестан

Срок следствия по делу о взятках замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова продлили до ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 21 июня 2024 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 2 ноября 2024 года», — сообщается в документах.

Исмаилов и Абдулгапуров в данный момент находятся под стражей в СИЗО. Оба обвиняемых свою вину не признают.

Следствие считает, что Исмаилов, будучи руководителем следственного управления, вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими пока неустановленными лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала. В общей сложности злоумышленники получили 1,3 миллиона рублей.

До этого оперативники нашли подтверждения причастности заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова к коррупции и превышении должностных полномочий.

Ранее по подозрению в даче взятки задержали депутата Заксобрания Карелии.

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