Рыбаки случайно выловили предвещающее катаклизмы существо

В Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля, который, согласно легендам, предвещает катастрофы. Об этом сообщает Daily Mail.

Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна Tiwi Islands Adventures, опубликовал фото трехметровой рыбы. Он позирует вместе с одним из участников круиза. На снимке видно это существо с длинным узким телом, головой, напоминающей лошадиную, и огромными глазами.

Сельдяного короля удалось случайно поймать у берегов Северной территории Австралии. Алекс Джулиус, обозреватель Northern Territory News, отметил, что это крайне редкий улов для региона. «Я впервые слышу о том, чтобы кто-то поймал такую рыбу здесь. Обычно находят только ее останки на берегу», — добавил он.

Некоторые зрители телеканала Fishing Australia TV, который также разместил фото сельдяного короля в социальных сетях, выразили сомнения в его подлинности, предположив, что изображение могло быть создано нейросетью. Другие комментаторы отметили, что рыба напоминает гигантского морского конька.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб в мировом океане. Его змееобразное тело может достигать 11 метров в длину, а некоторые сообщения утверждают о особях длиной до 15 метров, хотя эта информация не подтверждена. Эти рыбы большую часть жизни проводят на глубине более 900 метров и редко поднимаются к поверхности. Ихтиологам известны только три вида сельдяного короля.

С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы. Например, перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны выбросило около двух десятков таких рыб.

Ранее на пляже в Южной Америке нашли «предвещающего бедствия» сельдевого короля.