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Шеф-повар ресторана в Краснодаре сгорел на рабочем месте

Участник «Битвы шефов» Павел Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре

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chef_chesha_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник «Битвы шефов» Павел Чеша сгорел в своем ресторане «У Шефа на Комарова» в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Информацию о трагическом инциденте подтвердили в социальных сетях заведения.

«Заведение больше не работает <...>. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание», — указано в сообщении.

Причина, по которой произошел пожар на кухне заведения, в данный момент устанавливается — одной из версий является короткое замыкание электропроводки. У Павла осталась супруга и шестимесячная дочь. Шеф-повар участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5».

До этого жителю Перми, 17-летнему молодому человеку, который поджег свою 15-летнюю девушку, смягчили наказание, сократив срок заключения на месяц.

Решение сократить срок принято из-за того, что уголовное преследование по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») было прекращено в связи с истечением срока давности.

Ранее в Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой.

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