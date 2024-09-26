Шеф-повар ресторана в Краснодаре сгорел на рабочем месте

Участник «Битвы шефов» Павел Чеша сгорел в своем ресторане «У Шефа на Комарова» в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Информацию о трагическом инциденте подтвердили в социальных сетях заведения.

«Заведение больше не работает <...>. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание», — указано в сообщении.

Причина, по которой произошел пожар на кухне заведения, в данный момент устанавливается — одной из версий является короткое замыкание электропроводки. У Павла осталась супруга и шестимесячная дочь. Шеф-повар участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5».

До этого жителю Перми, 17-летнему молодому человеку, который поджег свою 15-летнюю девушку, смягчили наказание, сократив срок заключения на месяц.

Решение сократить срок принято из-за того, что уголовное преследование по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») было прекращено в связи с истечением срока давности.

Ранее в Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой.