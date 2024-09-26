Детский омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением учительницей школьника, попросившего ее вести на русском урок русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что Рахмонова встретилась с матерью ребенка. Она рассказала омбудсмену о деталях произошедшего.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка добавили, что люди, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей, не только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.

25 сентября МИД РФ призвал Узбекистан дать правовую оценку и принять меры из-за инцидента с русскоязычным ребенком, который произошел в одной из школ Ташкента. Ранее СМИ сообщили, что учительница избила ученика за просьбу вести урок русского языка на русском. После этого родители мальчика обратились в правоохранительные органы и прокуратуру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Узбекистане школьника заставили извиниться перед избившей его учительницей.