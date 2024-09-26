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Учитель рассказала о родителях отравившихся в Красноярском крае детей

Учительница отравившихся детей в Красноярском крае высоко оценила их родителей

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Прокуратура Красноярского края

Родители отравившихся детей в Красноярском крае хорошо воспитывали своих чад и охотно шли на контакт с преподавателями. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на учительницу из школы, где учились отравившиеся дети.

«Родители их контролировали. Занятий не пропускали. Если пропускали, то только по уважительной причине, если болели», — заявила женщина.

То, что произошло с семьей, женщина назвала горем. Учительница добавила, что дети, приходившие на уроки, всегда были опрятно одеты, а их родители охотно общались с учителями.

До этого в доме отравившейся в Красноярском крае семьи нашли пестициды.

21 сентября в красноярском селе Красная Сопка многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась, поужинав пельменями и курицей. Детей спасти не удалось.

Из всей семьи остались только отец и мать на девятом месяце беременности. По информации Минздрава, родители находятся в больнице, их состояние удовлетворительно. Первоначально у следствия было несколько основных версий: первая — родители купили некачественные продукты в магазине, вторая — во время приготовления семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Ранее специалисты не смогли обнаружить превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края.

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