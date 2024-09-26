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Двух девушек госпитализировали после изнасилований в одном из районов Петербурга

В Петербурге двух девушек госпитализировали после изнасилований в одном районе

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Depositphotos

В одном из районов Петербурга двух девушек госпитализировали после изнасилований. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По информации издания, инциденты произошли в Невском районе. Две девушки в возрасте 21 года и 25 лет обратились в правоохранительные органы и заявили об изнасилованиях. Полицейским удалось задержать подозреваемых в преступлениях по горячим следам — ими оказались 35-летний петербуржец и 30-летний уроженец Краснодарского края.

Сообщается, что обеих девушек доставили в медицинские учреждения с гинекологическими травмами. Кроме того, одна из них получила черепно-мозговую травму. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Ленобласти воспитатель заманил к себе школьницу и изнасиловал ее.

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