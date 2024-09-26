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Прогнозируется, что ураган «Элен» станет самым мощным штормом в США за год

В США заявили, что ураган «Элен» станет самым мощным штормом за год

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Gerald Herbert/AP

В США 25 сентября утром тропический шторм «Элен» усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Он был классифицирован как ураган первой категории. По данным NHC, максимальная скорость ветра достигала 128 км/ч. Ураган бушевал в восточной части Мексиканского залива недалеко от побережья полуострова Юкатан.

Ожидается, что 26 сентября он обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде. По прогнозам, «Элен» может стать самым мощным штормом, которые были в США за последний год.

По словам синоптиков, шторм, скорее всего, продолжит усиливаться в течение дня. Он вызовет опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды.

По данным Национальной метеорологической службы, более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.Шторм может перерасти в ураган категории 3, когда он пронесется через залив.

В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Елен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов.

Ранее циклон «Медикан» пришел в Сочи.

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