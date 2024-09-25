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Россиянка отдала сбережения мошенникам, пытаясь получить подарок на День рождения

В Иванове женщина отдала сбережения мошенникам, пытаясь получить подарок

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Depositphotos

В Иванове 62-летняя женщина попыталась получить подарок на День рождения и лишилась сбережений. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, в День рождения россиянке в мессенджере поступило сообщение с незнакомого номера. В нем было поздравление и ссылка, по которой якобы можно было получить подарок.

Горожанка перешла по ссылке, прошла короткий опрос и увидела всплывающее окно. В нем было сказано, что якобы для получения подарка необходимо указать данные банковской карты. Женщина написала реквизиты, а затем обнаружила, что с ее карты списалось более 22 тысяч рублей.

Когда россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники обманули россиянку, которая пыталась найти пропавшего на СВО сына.

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