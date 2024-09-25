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Раскрыты штрафы за пропаганду чайлдфри

Пропагандирующие чайлдфри будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних или с использованием СМИ и интернета, размеры штрафов возрастут. Физлицам выпишут штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц в таком случае размер штрафа составит от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от двух миллионов до пяти миллионов рублей.

До этого глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев рекомендовал не «городить огород» в случае непопулярности чайлдфри.

25 сентября в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за пропаганду «чайлдфри» по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что запретительными законами нельзя злоупотреблять.

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