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В МИД РФ призвали Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком

РФ призывает Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские власти настоятельно призывает Узбекистан дать правовую оценку информации о жестоком обращении в школе Ташкента с русскоязычным ребенком и принять меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку», — обратила внимание Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призвала принять меры к виновнику жестокого обращения, отметив, что в России этот вопрос находится «в поле самого пристального внимания».

25 сентября стало известно, что в школе №188 Чиланзарского района Ташкента учительница избила ученика за то, что он попросил вести урок русского языка на русском. Родители ученика обратились в правоохранительные органы, проводится расследование.

Ранее в Екатеринбурге школьник ел шаурму на уроке и ударил учительницу по лицу.

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