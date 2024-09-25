ФАС проведет мониторинг цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен. Такую информацию приводит сайт ведомства.

«В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока», — говорится в публикации.

ФАС отмечает, что служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. По данным ведомства, все организации должны предоставить в службу информацию о ценовой политике, а также полной себестоимости и рентабельности питьевого молока. Данные необходимо предоставить за период с января по август текущего года. В случае роста цен необходимо направить сведения о его причинах.

ФАС предупредила, что в случае необоснованного повышения оптово-отпускных цен появится основание для применения мер антимонопольного реагирования.

До этого сообщалось, что ведомство приступит к анализу обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло.

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